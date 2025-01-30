Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Musumeci: “Le isole minori sono belle ma fragili, il Governo ha acceso i riflettori”

Di

Set 30, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Delle Isole minori ci occupiamo d’estate e le consideriamo luoghi turistici per eccellenza, invece si tratta di realtà complesse, belle ma fragili, sulle quali non sempre è stata dedicata la giusta attenzione. Il Governo Meloni ha deciso di accendere i riflettori su queste realtà, ma anche su Sicilia e Sardegna”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso della presentazione del programma degli Stati Generali delle Isole minori che si svolgeranno a Lipari dal 10 al 12 ottobre. xb1/ads/mca2

Di

Articoli correlati

Cronaca IN EVIDENZA Video

Caivano: operazione interforze ad ‘alto impatto

Set 30, 2025
Economia Video

La cedolare secca può salvare i negozi di vicinato

Set 30, 2025
Attualità Alessandrina Economia Utilità

Poste Italiane: rinnovato l’ufficio di Cavatore dopo gli interventi ‘Polis’

Set 30, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Musumeci: “Le isole minori sono belle ma fragili, il Governo ha acceso i riflettori”

Set 30, 2025
Cronaca IN EVIDENZA Video

Caivano: operazione interforze ad ‘alto impatto

Set 30, 2025
Economia Video

La cedolare secca può salvare i negozi di vicinato

Set 30, 2025
Attualità Sport

‘Mediolanum Padel Cup’: a Torino trionfano Capra-Goni, nel femminile Osoro-Iglesias

Set 30, 2025 Raimondo Bovone