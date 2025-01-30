Caivano: operazione interforze ad ‘alto impatto

Cronaca IN EVIDENZA Video

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dalle prime luci dell’alba è in corso una massiccia operazione interforze con modalità ‘Alto Impatto’ nel Parco Verde di Caivano”. A darne notizia è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Pina Castiello. “Plaudo al tempestivo e poderoso intervento di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, in corso di svolgimento. La risposta tempestiva, ferma e determinata dello Stato, ribadisce la volontà di non piegarsi e di non lasciare impuniti gli atti intimidatori dei giorni scorsi, ancorché frutto della disperazione in cui è sprofondata la camorra, stretta mortalmente dalla morsa dello Stato”.
 
