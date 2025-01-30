Attualità IN EVIDENZA Video

Flotilla, il vice-premier Tajani: “Ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano”

Di

Set 30, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Non forzare il blocco mi pare una scelta di buonsenso. Forzare il blocco serve solo a mettere a repentaglio le imbarcazioni e le persone che ci sono dentro. Noi abbiamo sempre invitato tutti alla prudenza. Ieri ho chiamato il ministro degli Esteri israeliano, Saar, chiedendogli che, in caso di tentativo di forzare il blocco, non ci sia violenza nei confronti né dei parlamentari e né dei cittadini italiani. Questo per noi è importante”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti a margine di un evento.xb1/ads/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Regionali Veneto, Zaia “Spero sia confronto sereno e senza polemiche”

Set 30, 2025
IN EVIDENZA

Veneto, Zaia “Esercizio provvisorio perché si va a votare”

Set 30, 2025
IN EVIDENZA

Confindustria Piemonte a Osaka, innovazione ed eccellenza all’Expo

Set 30, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Crosetto “Tregua vicina grazie a piano Usa, Flottilla ne prenda atto”

Set 30, 2025
TOP NEWS

Urso e Pichetto a Ue “Difendere competitività industrie energivore”

Set 30, 2025
TOP NEWS

Giorgetti “Il turismo sostiene il Pil, crescita lineare”

Set 30, 2025
IN EVIDENZA

Regionali Veneto, Zaia “Spero sia confronto sereno e senza polemiche”

Set 30, 2025