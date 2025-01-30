Flotilla, il vice-premier Tajani: “Ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano”

ROMA (ITALPRESS) – “Non forzare il blocco mi pare una scelta di buonsenso. Forzare il blocco serve solo a mettere a repentaglio le imbarcazioni e le persone che ci sono dentro. Noi abbiamo sempre invitato tutti alla prudenza. Ieri ho chiamato il ministro degli Esteri israeliano, Saar, chiedendogli che, in caso di tentativo di forzare il blocco, non ci sia violenza nei confronti né dei parlamentari e né dei cittadini italiani. Questo per noi è importante”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti a margine di un evento. xb1/ads/mca1

