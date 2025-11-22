Economia IN EVIDENZA

Moody’s promuove l’Italia, Giorgetti: “Fiducia nel Paese”

Di

Nov 22, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo soddisfatti della promozione di Moodys, la prima dopo 23 anni. Un’ulteriore conferma della ritrovata fiducia in questo governo e dunque nell’Italia”. Così in una nota il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, commentando il rialzo del rating dell’Italia da parte di Moody’s, che ha portato da ‘Baa3’ a ‘Baa2’. L’outlook passa da positivo a stabile.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 23 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Crosetto: “Il piano Usa è molto duro con Kiev, ma è un inizio”

Nov 22, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “Piano Mattei un avanzamento nella collaborazione tra Ue e Africa”

Nov 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Napoli rinasce al Maradona: Atalanta ko, Conte torna a sorridere

Nov 23, 2025
TOP NEWS

Fiorentina-Juve 1-1: Mandragora risponde a Kostic

Nov 22, 2025
TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, no riferimenti a combustibili fossili

Nov 22, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 23 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 22, 2025 Raimondo Bovone