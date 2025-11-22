Economia IN EVIDENZA Video

Tajani: “Moody’s premia il lavoro del Governo”

Nov 22, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Dopo tanti anni anche Moody’s ci dà in crescita, ed è merito soprattutto di questo Governo che sta lavorando per andare nella giusta direzione sia per quanto riguarda i conti pubblici, sia per quanto riguarda la politica industriale”. Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, a margine degli Stati generali del Commercio Internazionale organizzati da Forza Italia oggi a Torino. “Siamo molto soddisfatti del quadro complessivo fotografato da Moody’s, che premia l’Italia e dà soddisfazione anche ai nostri cittadini, dà credibilità. Quando andiamo a presentarci sui mercati internazionali con i nostri prodotti, chiediamo anche di investire nel nostro Paese, e quando i giudizi sono così positivi significa che possiamo attirare investimenti. Vogliamo favorire anche investimenti italiani e non soltanto esteri”.xn3/sat/mca1

