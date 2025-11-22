Attualità Economia IN EVIDENZA

Meloni: “La promozione di Moody’s conferma la fiducia dei mercati nel Governo”

Di

Nov 22, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con grande soddisfazione l’upgrade di Moody’s sull’Italia, un risultato importante che non avveniva da 23 anni”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si trova a Johannersburg per il G20. “Questo riconoscimento premia il lavoro serio e responsabile del nostro governo, frutto di scelte coerenti sui conti e di riforme strutturali, ma anche il lavoro e l’impegno delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. Desidero ringraziare in particolare il ministro Giorgetti, per lo sforzo costante e scrupoloso nella gestione dei conti. La promozione di Moody’s è una conferma della fiducia dei mercati non solo nel governo, ma nell’Italia tutta”.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 23 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Torino: minacce a un professore, arrestato il tiktoker marocchino Don Alì

Nov 22, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Crosetto: “Il piano Usa è molto duro con Kiev, ma è un inizio”

Nov 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Napoli rinasce al Maradona: Atalanta ko, Conte torna a sorridere

Nov 23, 2025
TOP NEWS

Fiorentina-Juve 1-1: Mandragora risponde a Kostic

Nov 22, 2025
TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, no riferimenti a combustibili fossili

Nov 22, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 23 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 22, 2025 Raimondo Bovone