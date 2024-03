Mollo acquisisce la lodigiana Tecnostrutture

Si è conclusa lo scorso 29 febbraio l’operazione con la quale il Gruppo Mollo ha acquisito Tecnostrutture srl, azienda con sede a Fombio (LO), specializzata nel noleggio di piattaforme aeree e mezzi per il sollevamento, macchine movimento terra, generatori di energia e attrezzature edili.

Grazie a questa operazione, Mollo Noleggio rafforza ulteriormente la propria presenza nel lodigiano, un’area in cui l’azienda albese è già tradizionalmente “di casa” e operativa con i centri di Codogno e Lodi.

Con l’ingresso nel Gruppo Mollo, i clienti di Tecnostrutture potranno contare su una struttura solida, su un’ampia gamma di attrezzature e servizi, su una rete capillare di 57 centri noleggio operativi in Italia, su un eccellente servizio di assistenza tecnica, con personale specializzato nel controllo e manutenzione dei mezzi per offrire standard di altissima qualità e sicurezza.

Così Mauro Mollo, presidente del Gruppo: “Mollo Noleggio vuole continuare a crescere, acquisendo realtà specializzate nel noleggio, fortemente radicate nel territorio di appartenenza. Conosciamo Tecnostrutture da anni e siamo entusiasti che sia entrata a far parte del nostro Gruppo. Da questa unione ci attendiamo grandi sinergie per consolidare e rafforzare la nostra posizione sul mercato”.