La cenerentola Alessandria ritrova il Renate e 3 ‘ex’: Bocalon, Mora e mister Colombo

In campo oggi alle 18.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Alessandria con un piede e mezzo in serie D, in silenzio stampa e ferma da due settimane: questa è la squadra che affronterà stasera il Renate, con la prospettiva solo matematica di salvarsi. Sapendo anche che il recupero di Trieste sarà giocato martedì 26 marzo alle 16,15.

Però tra gli avversari emergono 3 figure con un passato in grigio: l’attaccante Riccardo Bocalon, il terzino Christian Mora e il tecnico Alberto Colombo. Il primo in 2 stagioni (’15-’17) collezionò 85 presenze e 39 gol: se ne andò con le scritte sotto casa. Il secondo nel ’20-’21 accompagnò la salita in B con 22 gettoni e 2 gol: tornò all’Atalanta. Il terzo allenò da febbraio a giugno ’19 dopo D’Agostino e portò la squadra dalla zona retrocessione ai playoff: non fu confermato.

Vedremo l’effetto che fa.

Squadre

ALESSANDRIA – È ultima con 18 punti (-3) dopo 5 vinte, 6 pari, 19 perse, gol 16-34. Viene dalla gara di Trieste non giocata per il maltempo. Il tecnico Marco Banchini (43) alterna 3-5-2 e 3-4-1-2. Squalificati Rossi, Soler . Miglior marcatore Gazoul (4).

– dopo 5 vinte, 6 pari, 19 perse, gol 16-34. Viene dalla gara di Trieste non giocata per il maltempo. Il tecnico (43) alterna e . RENATE – Sta al 14° posto con 37 punti (9 vinte, 10 pari, 12 perse, reti 32-40) e insegue la salvezza. Arriva dal 3-0 a Fiorenzuola. L’allenatore Alberto Colombo (50), dalla 18^ al posto di Pavanel, ha fatto 17 punti in 14 gare e alterna 3-4-3 e 3-5-2. Miglior marcatore Sorrentino (8).

Precedenti

La storia fra Renate e Alessandria iniziò nel 2011, quando i lombardi approdarono tra i ‘pro’. Le partite giocate sono 19 (2 di Coppa) con un bilancio favorevole ai grigi: 9-5 le vittorie, 5 pareggi, 23-15 i gol. Nella gara di andata i grigi vinsero 2-0 (10′ Nichetti, 21′ Sepe) e fu la terza vittoria stagionale. Al ‘Moccagatta’ l’Alessandria ha vinto le ultime 5 in campionato, ma fu battuta nella partita più recente, giocata in Coppa Italia a novembre ’22 (2-0) (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Edoardo Gianquinto (PR)

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete (Vasto) – Daniele Sbardella (BL)

4° ufficiale: Leonardo Falleni (LI)

Precedenti dell’arbitro

Sono due, uno per parte: Pro VC-REN 1-1, Ancona-ALE 3-0. Il signor Gianquinto, al 2° anno in serie C, ha diretto 21 gare in categoria.

Modifica