Maura Ianni e Lisa di Giovanni tornano col nuovo libro “Libere spudorate sinapsi alfabetiche”

“Ci rilassiamo pensando alla natura perché questa rappresenta un rifugio dove ci sentiamo a nostro agio, dove possiamo sperimentare un senso profondo di appartenenza, una sensazione di benessere e pace. Il contatto con la natura è fonte di benessere. Una mente che si difende, che ha paura, che si protegge dal diverso, dallo sconosciuto è una mente statica, che non progredisce, che non riuscirà mai a meravigliarsi delle molteplici sfumature che rendono al vita unica e irripetibilmente affascinante”.

Questo è “Libere spudorate sinapsi alfabetiche” di Maura Ianni e Lisa di Giovanni, edito da Jolly Roger edizioni.

Un testo del tutto nuovo, che con un linguaggio semplice è capace di affrontare tematiche del tutto moderne. Come suggerisce il titolo, presenta una serie di argomentazioni sotto forma di sinapsi spudorate. Il lettore, di fatto, si troverà dinanzi ad un testo fitto di argomenti. Primo fra tutti l’importanza dell’arte e della possibilità di utilizzo per veicolare un dato messaggio. Di grande impatto il capitolo sulle emozioni, sul dubbio, sul degrado di una civiltà ormai allo sbando. Le due autrici affrontano l’orrore dei femminicidi, l’importanza di avere momenti di qualità in un’era dove tutto è digitale.

Biografie

Maura Ianni – Docente di psicologia Generale Università Tor Vergata, Roma. Docente Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo Scuola specializzazione APA Chieti. Docente Psicologia della creatività Istituto Teseo Salerno. Membro Direttivo Responsabile della Formazione ass. NuovaOARI. Membro esperti Corecom Lazio.

Membro Osservatorio Disagio giovanile CREG Università Tor Vergata Roma. Responsabile team Imprenditrici e libere professioniste Confederazione AEPI. Psicoanalista.

Lisa di Giovanni – Laureata in psicologia, è giornalista pubblicista, collabora con diverse testate giornalistiche ed è il direttore del magazine “La finestra sul Gran Sasso”. Nella vita è impiegata in una società di telecomunicazioni. È autrice e poetessa, il suo ultimo libro pubblicato è “La ferocia con il pizzo” di Jolly Roger edizioni. Co-autrice del fumetto “Human’s end”, co-autrice di “Phoneix, il potere immenso della musica” e co-autrice di “360 gradi di benessere”. È responsabile unico dell’ufficio stampa P.R. Editoria, membro del team AEPI e portavoce di ANAS Lazio.