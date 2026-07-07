Catania: Sibeg Coca-Cola investe 51 milioni nel nuovo hub logistico

CATANIA (ITALPRESS) – Sibeg Coca-Cola investe 51 milioni di euro per un nuovo polo logistico automatizzato nella zona industriale di Catania. La struttura, integrata con lo stabilimento esistente, potrà ospitare circa 43.000 posti pallet e sarà collegata alla fabbrica da un tunnel sopraelevato, creando un sistema unico tra produzione, stoccaggio e distribuzione. Il magazzino, dotato di tecnologie AI e automazione dei flussi, punta ad aumentare efficienza e capacità operativa. Previsti anche impianti fotovoltaici e batterie di accumulo per ridurre l’impatto energetico.

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