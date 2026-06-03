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La premier Meloni: “Su energia e migranti l’Italia indica la strada all’UE”

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Giu 3, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social. Inoltre “l’accordo raggiunto in Europa qualche giorno fa sul nuovo regolamento rimpatri è un accordo storico, frutto anche del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell’Unione Europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido ed efficace”.sat/gtr
(Fonte: pagina YouTube di Giorgia Meloni)

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