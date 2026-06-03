Netanyahu: “Con Trump disaccordi tattici, ma troviamo sempre una soluzione”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – In un’intervista alla Cnbc, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha minimizzato su potenziali tensioni con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulle operazioni in Libano. “A volte, come nelle migliori famiglie, ci sono disaccordi tattici, ma troviamo sempre un modo per risolverli, e lo facciamo da grandi amici”, ha affermato. “Possiamo essere in disaccordo al mattino e trovare un terreno comune nel pomeriggio. Abbiamo obiettivi comuni e vogliamo raggiungerli”, ha aggiunto Netanyahu. “Quando combattiamo l’Iran e i suoi alleati, non stiamo combattendo solo la nostra guerra, ma anche la vostra guerra e, francamente, anche la guerra dell’Europa. Ci troviamo di fronte a un nemico che vuole distruggere il nostro Paese, che vuole distruggere il vostro Paese, che vuole distruggere le democrazie libere ovunque e diffondere i suoi terroristi in tutto il mondo”.

Non sono mancate nell’intervista critiche ad alcuni Paesi europei: “Il modo in cui i leader europei assecondano le minoranze islamiche radicali nei loro stessi paesi è vergognoso. Sanno che li proteggiamo anche noi, ma non hanno il coraggio di prendere posizione e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà da questi barbari”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).