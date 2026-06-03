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Mattarella: “I Carabinieri sono parte integrante dell’identità dell’Italia”

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Giu 3, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “I Carabinieri sono parte integrante della nostra identità, dell’identità dell’Italia. Ne hanno accompagnato e ne accompagnano da oltre due secoli la storia nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro con il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e una rappresentanza dei Carabinieri in occasione del 212° anniversario di fondazione dell’Arma al Quirinale. “In questi 80 anni di vita della Repubblica, l’Arma ha svolto un costante e prezioso ruolo, confermando un legame insostituibile con le comunità del nostro territorio, assolvendo la missione di garantire una cornice di sicurezza entro la quale si sviluppano le libertà dei cittadini, quelle garantite dalla Costituzione”.mgg/mca2
(Fonte video: Quirinale)

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