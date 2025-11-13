La premier Meloni:”3.000 imprese italiane in Albania, Business Forum nel 2026″

ROMA (ITALPRESS) – “I nostri rapporti sono costanti che vanno oltre gli interessi reciproci. Vogliamo rafforzare sempre di più la nostra cooperazione: l’Italia è il primo partner commerciale, con 3.000 imprese in Albania. Vogliamo dare una profondità sempre maggiore e con Rama ci siamo dati come obiettivo un Business Forum tra i nostri sistemi produttivi, nei primi 6 mesi del 2026″. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del I Vertice intergovernativo Italia-Albania. xb1/sat/mca2

Fonte video: Palazzo Chigi

