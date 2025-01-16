Economia Video

L’inflazione frena ad agosto: 1,6%

Set 16, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto l’inflazione registra un nuovo rallentamento, scendendo all’1,6% dall’1,7% di luglio. Secondo l’Istat, la dinamica generale dei prezzi si è indebolita soprattutto per effetto della flessione dei costi dell’energia, che continuano a calare e contribuiscono a ridurre la pressione complessiva sull’economia. Un andamento che riflette il progressivo riassestamento del mercato dopo le tensioni degli ultimi anni. La situazione appare però meno favorevole per le famiglie quando si guarda al carrello della spesa. I prodotti alimentari mostrano un’ulteriore accelerazione, con un aumento più marcato dei beni freschi, mentre quelli trasformati crescono a un ritmo più contenuto. Anche i beni legati alla cura della casa e della persona hanno registrato un lieve incremento, segnalando che i rincari non si concentrano solo sugli alimenti.
