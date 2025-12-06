TOP NEWS

Kallas “Gli Usa sono ancora il maggiore alleato dell’Unione Europea”

Di

Dic 6, 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha sottolineato come gli Usa siano ancora oggi il principale alleato dell’Europa anche dopo la nuova strategia di sicurezza del presidente Donald Trump, critica verso le Istituzioni Ue.
“Certo ci sono molte critiche, ma credo che alcune siano anche vere – ha detto Kallas, al Doha Forum -. Gli Usa sono ancora il nostro più grande alleato. Penso che non siamo sempre stati d’accordo su diversi temi. Ma credo che il principio generale sia ancora valido. Siamo i più grandi alleati e dovremo restare uniti”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

