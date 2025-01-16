Economia Video

Tassi sui mutui su ad agosto

Set 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto i tassi sui mutui per l’acquisto di una casa hanno interrotto la fase di discesa iniziata a gennaio, tornando a salire dopo mesi di calo. Secondo gli ultimi dati Abi, il tasso medio si è collocato al 3,31% rispetto al 3,20% del mese precedente. Confermato anche il ritmo di crescita dei depositi che prosegue ormai dall’inizio dello scorso anno, complice il clima di incertezza internazionale che spinge un po’ tutti alla cautela. La raccolta complessiva di depositi e obbligazioni ha così toccato i 2.100 miliardi. Dal rapporto emerge inoltre un segnale incoraggiante sul versante del credito: i prestiti a famiglie e imprese sono in aumento. Per i nuclei familiari si tratta dell’ottavo mese consecutivo di crescita, mentre per le imprese la ripresa dei finanziamenti prosegue per il secondo mese di fila, una tendenza che potrebbe consolidarsi nei prossimi mesi.
