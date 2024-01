Le scuole di Alessandria brillano con il ‘Green Game’ su riciclo e sostenibilità ambientale: 3 classi in finale

Il Green Game compie 11 anni e anche in questa edizione le scuole di Alessandria e provincia sono scese in campo come protagoniste del progetto educativo che coniuga formazione e divertimento nell’ambito dell’educazione ambientale.

Le classi finaliste

Il tour “digitale” ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell’IIS “Umberto Eco” di Alessandria con ottimi risultati, infatti le classi 1^DL e 1^CL hanno ottenuto il pass e rappresenteranno l’Istituto alla Finale Nazionale. Stessa sorte per la 1^G ENO dell’IIS “Boccardo di Novi Ligure e la 1^L dell’IIS “Ciampini” di Novi Ligure che hanno superato brillantemente la fase eliminatoria passando anche loro in Finale.

Il gioco

Green Game è il progetto promosso dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi: BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Regione Puglia.

Le parole

I Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA hanno dichiarato congiuntamente: “Siamo orgogliosi della nuova edizione del gioco. In questi anni il Green Game ha dimostrato di essere molto più di un progetto didattico: è un’opportunità educativa per le scuole e i giovani studenti di tutta Italia. La sua missione è quella di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, educando i futuri cittadini all’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo. Sono stati coinvolti migliaia di studenti, insegnanti e famiglie, trasformando il modo in cui viene percepita l’educazione ambientale”.