ISTAT, segnali di ripresa per l’industria italiana





ROMA (ITALPRESS) – Segnali di ripresa per l’industria italiana. A settembre la produzione è tornata a crescere con un deciso +2,8% rispetto ad agosto, secondo i dati diffusi dall’Istat. Un rimbalzo che interrompe la frenata dell’estate, anche se nella media del terzo trimestre l’attività produttiva resta leggermente in calo, dello 0,5%. L’aumento è diffuso a tutti i principali comparti, ma è l’energia a spingere di più, con un balzo del 5,4%. Bene anche i beni strumentali, gli intermedi e quelli di consumo, tutti in territorio positivo. Su base annua, la produzione industriale cresce dell’1,5%, grazie anche a un giorno lavorativo in più rispetto a settembre dello scorso anno. Tra i settori che fanno meglio spiccano l’elettronica, con un aumento a doppia cifra del 12%, e l’alimentare, in crescita di oltre il 9%. Segue la farmaceutica, che avanza del 3,8%. Più in difficoltà invece il tessile e la chimica, che segnano ancora flessioni. Nel complesso, però, i numeri di settembre offrono un segnale di fiducia per un comparto che resta strategico per l’economia italiana.

sat/azn