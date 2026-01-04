Intelligenza Artificiale, Gros-Pietro: “Solo i grandi reggono la sfida, servono aggregazioni”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Noi stiamo vivendo una nuova rivoluzione tecnologica, che è quella digitale, nella sua accezione più avanzata che è l’intelligenza artificiale”. Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del Forum Teha di Cernobbio, illustrando lo scenario strategico in cui si muovono oggi gli istituti di credito. Secondo Gros-Pietro, gli investimenti richiesti da questa transizione sono enormi, specialmente sul fronte del personale, area in cui il gruppo ha assunto più di 5.000 giovani negli ultimi anni. “Le economie di scala sono enormi. Se tu sei grande, puoi fare l’investimento, se non sei grande, se non hai abbastanza clienti, non lo puoi sostenere. Questo elemento dimensionale rappresenta la vera radice del movimento che sta avvenendo in tutta l’industria finanziaria mondiale”.trl/col5/gsl

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