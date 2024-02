Dopo il tour che nel 2023 ha toccato Chivasso, Novara, Biella e Bra, anche quest’anno IOLAVORO farà tappa in alcuni territori del Piemonte, in aggiunta al consolidato evento autunnale a Torino.

Le date

Il calendario prevede infatti edizioni a Gravellona Toce oggi, 8 febbraio, ad Alessandria il 29 febbraio , ad Alba il 6 marzo e a Pinerolo il 27 marzo. Con le edizioni locali, il più importante evento dedicato al lavoro intensifica quindi la presenza sui territori per valorizzare le peculiarità dei tessuti economici locali. Giunta ora al 19° anno, IOLAVORO è la fiera del lavoro promossa da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario.

La organizza Agenzia Piemonte Lavoro insieme ai Centri per l’impiego, grazie alle risorse del Fondo sociale europeo FSE+ .

L’obiettivo è sempre lo stesso: porsi come spazio di incontro gratuito fra candidati e aziende, ma anche come occasione per conoscere meglio le opportunità che la Direzione Lavoro di Regione Piemonte e il suo ente strumentale, Agenzia Piemonte Lavoro, mettono a disposizione; in particolare orientamento, certificazione delle competenze, sistema delle academy, contratto di apprendistato, così come anche, fra i tanti servizi offerti dai Centri per l’impiego piemontesi, il collocamento mirato per le persone disabili , consulenza nella ricerca attiva di lavoro, supporto nella redazione del curriculum.

Info

L’ingresso è libero: per maggiori dettagli iolavoro.org. Appuntamento a Gravellona Toce oggi , giovedì 8 febbraio, dalle 10 alle 18, al Palazzetto dello sport in via Trattati di Roma 72. Inaugurazione alle 10.30. Iscrizioni aperte su iolavoro.org Al momento sono già circa 1.433 i posti di lavoro offerti in occasione dell’evento; 50 aziende hanno confermato la presenza, insieme a 7 agenzie per il lavoro, 9 istituti ed enti di formazione e 286 studenti registrati. Iscrizioni saranno aperte fino al giorno della manifestazione e sarà possibile anche registrarsi all’ingresso.