Asili Notturni (sede di Alessandria) e Confartigianato per il Sociale ODV (Onlus della Libera Artigiani di Alessandria) hanno avviato con successo la fase operativa che ha permesso di ampliare l’offerta di cure odontoiatriche gratuite alle persone in difficoltà economiche, fornendo loro protesi dentarie gratuite, realizzate dagli odontotecnici di Confartigianato.

In base all’accordo siglato tra le due associazioni sono già state fornite da parte degli odontotecnici iscritti alla Confartigianato Imprese Alessandria e impiantate dai medici odontoiatri aderenti al progetto oltre 40 protesi dentarie, nei primi 4 mesi del 2024, per fare fronte alle situazioni più gravi riscontrate nei pazienti indigenti in cura presso l’ambulatorio degli Asili Notturni. A farsi carico delle spese di realizzazione delle protesi è la ONLUS di Confartigianato Alessandria.