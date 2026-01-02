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Industria, a luglio accelerano i prezzi della produzione

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Set 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Accelerano a luglio i prezzi alla produzione dell’industria. Secondo i dati diffusi dall’Istat, l’incremento è del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua, in netto aumento rispetto al +5,8% registrato a giugno. La dinamica è trainata soprattutto dal mercato interno, dove i prezzi aumentano sia su base mensile sia rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Al netto del comparto energetico, invece, la crescita risulta decisamente più contenuta. Sul mercato estero i prezzi registrano un aumento rispetto a giugno e una crescita anche su base annua, con dinamiche differenti tra l’area euro e quella non euro. Nel trimestre maggio-luglio, rispetto ai tre mesi precedenti, i prezzi alla produzione dell’industria risultano in aumento sia sul mercato interno sia su quello estero. Tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali più significativi riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo. Per quanto riguarda le costruzioni, a luglio i prezzi degli edifici residenziali e non residenziali registrano una lieve diminuzione su base mensile, mentre crescono rispetto allo stesso mese del 2025.

gsl

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