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Europei di volley femminile: l’Italia batte 3-1 la Svezia e va in semifinale

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Set 3, 2026

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – L’Italvolley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli Europei. Al Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. L’Italia, che aveva già battuto le scandinave durante la fase a gironi a Goteborg, centra dunque la 7^ vittoria in 7 partite e sabato affronterà a Istanbul una fra Polonia e Olanda.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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