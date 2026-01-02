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Giochi del Mediterraneo: Diego Dezza d’argento nei 200 metri

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Set 2, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – «Sono molto soddisfatto della mia prestazione e del tempo che ho fatto. Mi piace, peccato per il vento, ma va bene così». Così Diego Dezza commenta la medaglia d’argento conquistata nei 200 metri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’azzurro guarda con soddisfazione alla prova disputata sulla pista tarantina, nonostante le condizioni del vento abbiano condizionato la gara. «Sono molto soddisfatto della mia prestazione, il mio tempo mi piace», ribadisce Dezza, che considera positivo il risultato ottenuto in una competizione internazionale disputata davanti al pubblico di casa. Per il velocista la stagione è ormai alle battute finali: «Ora finisco la stagione, ma sono pronto per il prossimo anno». Un passaggio di consegne tra presente e futuro, con l’obiettivo di dare continuità ai progressi mostrati negli ultimi mesi. «Spero di mantenere questo trend, sarà dura», conclude Dezza.

xt8/gm/azn

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