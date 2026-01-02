TARANTO (ITALPRESS) – «Siamo contenti per questo risultato, tra noi c’era grande fiducia. È stata una staffetta fantastica». Così gli azzurri Filippo Cappelletti, Dalia Kaddari, Eric Marek e Alice Pagliarini commentano la medaglia d’oro conquistata nella 4×100 mista ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Una vittoria costruita sulla sintonia del quartetto, nonostante qualche titubanza iniziale. «Eravamo un po’ titubanti all’inizio, ma c’era intesa», spiegano gli atleti, sottolineando come la fiducia reciproca sia stata determinante per affrontare al meglio una prova particolare e spettacolare. La staffetta azzurra ha trovato progressivamente ritmo e sicurezza, riuscendo a completare una gara vincente davanti al pubblico tarantino. «Siamo felici di aver corso insieme, volevamo questo oro», aggiungono gli azzurri, che hanno festeggiato con entusiasmo il successo. Un titolo che ha anche un valore simbolico per il quartetto, protagonista di una delle gare più coinvolgenti del programma dell’atletica. «Siamo i re del Mediterraneo», la frase con cui Cappelletti, Kaddari, Marek e Pagliarini celebrano il trionfo e il gradino più alto del podio conquistato a Taranto.

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