Servizio Civile per assistenza anziani: 7 posti all’Inac CIA per Alessandria e provincia. Fino al 15 febbraio

Il Patronato Inac Cia ha aperto il nuovo bando per il Servizio Civile Universale e offre l’ opportunità a 7 giovani fra 18 e 28 anni di provare questa esperienza in provincia di Alessandria.

Il progetto

Si chiama “Inclusione nel Nordovest” e ha come obiettivo il miglioramento della qualità di vita degli anziani residenti in Piemonte attraverso la promozione dell’accesso ai servizi di tutela e assistenza, e quindi a favore del benessere e della salute. I risultati attesi sono il potenziamento dell’accesso ai servizi di tutela della salute e dei diritti degli anziani attraverso la diffusione delle informazioni, e il miglioramento dei sistemi di diffusione delle informazioni.

L’impegno dura 12 mesi, suddiviso in 25 ore settimanali (da lunedì al venerdì) e un assegno mensile forfettario di 507,30 euro.

Il bando

La scadenza per candidarsi è il 15 febbraio alle ore 14. Le selezioni sono previste nel mese di maggio, mentre l’avvio effettivo il 5 settembre 2024.

Le candidature devono avvenire esclusivamente in via telematica.

Prima di essere inseriti nel sistema ordinario di lavoro, i candidati che vinceranno la graduatoria seguiranno un corso di formazione e avviamento alle attività.

Posti disponibili in provincia: 3 ad Alessandria, 1 ciascuno ad Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona.

Info

Inac-cia.it e negli uffici Inac Cia del territorio (www.ciaal.it dettagli di tutte le sedi).