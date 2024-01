Il Centro Antiviolenza me.dea offre 1 posto per il Servizio Civile Universale. Aperto il bando

Quando le donne stanno bene, tutto il mondo sta meglio. (Amartya Sen).

È aperto il bando Servizio Civile Universale per la selezione di volontari: il Centro Antiviolenza me.dea mette a disposizione 1 posto per entrambe le sedi , in via Palermo 33 ad Alessandria e in via Magnocavallo 11 a Casale Monferrato.

Anche quest’anno una giovane donna potrà seguire la vita dell’associazione, affiancando le operatrici e collaborando a tutte le attività e ai servizi promossi a favore delle donne che hanno subito violenza e dei loro figli.

Il progetto con cui l’Aps me.dea si è accreditata tramite ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) al bando si intitola “Quello che le donne non dicono”.

L’iniziativa

Con essa me.dea vuole contribuire alla formazione e alla sensibilizzazione al tema del contrasto alla violenza. L’operatrice volontaria in servizio civile promuoverà il lavoro di me.dea, supporterà la segreteria, affiancherà professioniste e volontarie, co-gestirà le attività comunicative e promozionali.

La scadenza per presentare le candidature è fissata alle ore 14 del 15 febbraio 2024. Possono candidarsi le giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, cittadine italiane, cittadine di un altro paese europeo o cittadine non comunitarie regolarmente soggiornanti in Italia.

L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, per 12 mesi .

È previsto un rimborso spese mensile pari a 444,30 euro.

La selezione della volontaria avverrà per titoli e colloquio.

Info

piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo La candidatura avviene attraverso la(DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere i nostri progetti.

Le interessate potranno accedere alla piattaforma solo dopo aver ottenuto il proprio SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale); è quindi necessario che prima della presentazione della domanda si adoperino per attivarlo sul sito https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. (Sistema Pubblico d’Identità Digitale); è quindi necessario chedella presentazionesi adoperino per Per le straniere che non hanno un proprio SPID, il dipartimento invierà loro un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma, garantendogli la possibilità di presentare domanda. Telefono: 06-5840588

Email: [email protected]