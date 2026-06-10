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Assemblea generale di Confcommercio: focus su crescita, lavoro e imprese

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Giu 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il terziario si conferma il motore dell’economia italiana: dal 1995 a oggi ha generato quasi 4 milioni di nuovi posti di lavoro e contribuisce oggi per oltre la metà del valore aggiunto nazionale. Numeri che raccontano un settore sempre più centrale per la crescita del Paese, come ha ricordato oggi il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nella sua relazione in occasione dell’assemblea generale all’auditorium della Conciliazione, davanti a imprenditori e istituzioni.
col3/azn
(Fonte video: Confcommercio, Quirinale)

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