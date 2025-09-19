Sabato 20 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Sofia Loren (1934), Italia, attrice.

De Sica la lanciò: ‘L’oro di Napoli’ (’54) e ‘La ciociara (’60, Oscar). I film più noti furono ‘Ieri, oggi, domani’ (’63), ‘Matrimonio all’italiana’ (’64) e ‘Una giornata particolare’ (’77), tutti in coppia con Mastroianni. Icona dell’italianità, vinse 10 David e l’Oscar alla carriera (’91).