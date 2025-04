Gli ‘ambasciatori di città’, una rete di commercianti per raccontare il territorio

“Ambasciatori di Città” è un progetto Confcommercio della provincia di Alessandria, in collaborazione con l’ATL Alexala, dedicato alla formazione e sensibilizzazione dei commercianti, gestori di pubblici esercizi e lavoratori delle attività commerciali sull’importanza dell’accoglienza turistica e della valorizzazione del nostro territorio. Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Camera di Commercio di Alessandria-Asti ed è stato condiviso con l’Amministrazione provinciale e con le Amministrazioni Comunali di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza.

LE PAROLE – Il presidente Confcommercio di Alessandria, Vittorio Ferrari, chiarisce l’iniziativa: “I negozi di vicinato, bar, ristoranti e alberghi sono i luoghi dove avvengono le prime interazioni dei turisti in città. La formazione degli imprenditori e dei collaboratori è essenziale per garantire un’accoglienza di qualità, promuovendo il territorio. L’intento è diventare punti di riferimento per i visitatori, offrendo informazioni su bellezze artistiche, patrimonio storico, eventi, oltre ovviamente a prodotti e servizi di qualità”.

In sintesi, la formazione dei commercianti contribuisce a creare un ecosistema turistico più forte e coeso, in cui ogni attore svolge un ruolo chiave nel garantire un’esperienza positiva per i visitatori. Ciò può portare a un aumento della qualità dell’accoglienza e a benefici economici per l’intera comunità.

Il presidente Ascom, Vittorio Ferrari