Il Centro Antiviolenza me.dea cambia casa: dall’estate sarà a Palazzo Guasco

Il Centro Antiviolenza me.dea, alla vigilia del suo 16° compleanno, è lieto di annunciare che ha finalmente trovato una nuova sede ad Alessandria. Questo traguardo rappresenta un momento significativo nella nostra missione di supportare le donne che vivono situazione di violenza, promuovendo una cultura di rispetto e uguaglianza. La nuova sede si trova nel prestigioso Palazzo Guasco, in via Guasco 47, una dimora storica nel centro della città, che garantirà i giusti spazi e la giusta privacy a tutte le donne che si rivolgeranno a noi per chiedere aiuto.

Al suo interno ci sono 8 locali, necessari per garantire la compresenza di più attività, tra cui: una prima accoglienza e colloqui riservati, diverse postazioni per il lavoro di back office, attività di progettazione, prevenzione, orientamento lavorativo, raccolta ed elaborazione dati, una capiente sala riunioni e formazione, un centro studi con biblioteca fruibile anche alla cittadinanza. Questa nuova dimensione ci permetterà di fare quanto non siamo riuscite a realizzare fino ad ora per la mancanza di spazi idonei.

Grazie a questa nuova location, saranno ampliati i servizi, accogliendo un numero maggiore di donne e consentendo alle operatrici di lavorare in modo più agevole, efficace ed efficiente. Lo spostamento dell’attività da via Palermo a via Guasco è previsto per il periodo estivo e questo cambiamento richiederà sforzi ancora maggiori per assicurare stabilità e sostenibilità al Centro Antiviolenza. Chiunque (aziende e privati cittadini) volesse contribuire, può farlo attraverso donazioni in denaro.

Sito Internet: www.medeacontroviolenza.it

E-mail: [email protected]

C.F. 91027260065 – IBAN: IT60 U 05034 10408 000000005828