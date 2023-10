“Giovani e lavoro: dalle parole ai fatti”. Giovedì 19 ottobre all’Associazione Yggdra di via Verona 95

Il gruppo di giovani, supportato dall’Associazione Cultura e Sviluppo e nato nell’ambito del progetto Polis, in collaborazione con la Città di Alessandria e sostenuto dalla Compagnia San Paolo, organizza giovedì 19 ottobre 2023, dalle 18 alle 20, presso l’Associazione Yggdra in Porto idee (via Verona 95), l’evento “Giovani e lavoro: dalle parole ai fatti”.

Sarà un ‘Talk’, cioè un convegno che si prefigge l’obiettivo fondamentale di essere un Focus sul mondo del lavoro per i giovani e dei giovani. In questo convegno si daranno risposte ai tanti quesiti che i giovani hanno sul mondo del lavoro, per far capire alle Istituzioni dubbi e perplessità.