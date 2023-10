E’ aperto fino al 23 novembre il nuovo bando di Edisu Piemonte per contributi straordinari per studenti con invalidità pari o superiore al 46%, iscritti al collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che siano iscritti per l’anno accademico in corso presso gli Atenei piemontesi.

stanziamento di 500.000 euro ed estende la platea dei beneficiari, stabilendo una percentuale di disabilità minore rispetto a quella richiesta nel bando ordinario, chiuso il 5 settembre. Invariata la soglia Isee per accedere ai contributi: € 26.306,25 .

Domande da inviare tramite il sito di Edisu Piemonte (www.edisu-piemonte.it) entro le ore 12 del 23 novembre , data oltre la quale si annulla automaticamente ogni possibilità di partecipare al bando. Il bando prevede unoed estende la platea dei beneficiari, stabilendo una percentuale di disabilità minore rispetto a quella richiesta nel bando ordinario, chiuso il 5 settembre.tramite il, data oltre la quale si annulla automaticamente ogni possibilità di partecipare al bando.