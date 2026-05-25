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“Colline in Movimento–Monferrato DanzArte”: eventi tra Casale e Fubine, 30-31 maggio e 14 giugno

DiRaimondo Bovone

Mag 25, 2026 , , , , , , , ,

Si è svolta settimana scorsa a Palatium Vetus la presentazione della terza edizione di “Colline in Movimento – Monferrato DanzArte”, progetto ideato con la direzione artistica di Patrizia Campassi, che porterà nel Monferrato danza, musica, video-danza e formazione artistica, per valorizzare la cultura del territorio creando connessioni tra arte, giovani e comunità, con il linguaggio universale della danza.

EVENTI – 30 maggio al Teatro Municipale di Casale Monferrato, la serata di gala “Colline in Movimento”; 31 maggio, sempre al teatro di Casale, ci sarà la rassegna coreografica “La Passione di Essere Altro”. Il Premio Monferrato DanzArte sarà assegnato all’Étoile Jacopo Bellussi. Il 14 giugno, a Fubine Monferrato, il concerto della Junior Orchestra e VivAlCoro del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. INGRESSO LIBERO
PRENOTAZIONI – https://www.premiomonferratodanzarte.it/eventi/colline-in-movimento-2026/[email protected]   [email protected]  www.premiomonferratodanzarte.it

A sinistra Patrizia Campassi, al centro il presidente Arrobbio

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio:Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è lieta di dare visibilità ad un appuntamento importante con la grande danza, che dà lustro al nostro territorio e contribuisce a promuoverlo presso una platea vasta e qualificata, oltre a porsi come “trampolino di lancio” per giovani talenti. Sostenere eventi culturali come Monferrato DanzArte rientra nel DNA della nostra Fondazione”.

CREDITI – L’iniziativa è promossa dal Comune di Fubine Monferrato e dall’Associazione Culturale Artesuoni, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e di sponsor privati, coinvolgerà Alessandria, Casale Monferrato e Fubine Monferrato attraverso una programmazione dedicata ai grandi artisti della scena internazionale e ai giovani talenti.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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