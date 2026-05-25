“Colline in Movimento–Monferrato DanzArte”: eventi tra Casale e Fubine, 30-31 maggio e 14 giugno

Si è svolta settimana scorsa a Palatium Vetus la presentazione della terza edizione di “Colline in Movimento – Monferrato DanzArte”, progetto ideato con la direzione artistica di Patrizia Campassi, che porterà nel Monferrato danza, musica, video-danza e formazione artistica, per valorizzare la cultura del territorio creando connessioni tra arte, giovani e comunità, con il linguaggio universale della danza.

EVENTI – 30 maggio al Teatro Municipale di Casale Monferrato, la serata di gala “Colline in Movimento”; 31 maggio, sempre al teatro di Casale, ci sarà la rassegna coreografica “La Passione di Essere Altro”. Il Premio Monferrato DanzArte sarà assegnato all’Étoile Jacopo Bellussi. Il 14 giugno, a Fubine Monferrato, il concerto della Junior Orchestra e VivAlCoro del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. INGRESSO LIBERO

PRENOTAZIONI – https://www.premiomonferratodanzarte.it/eventi/colline-in-movimento-2026/[email protected] [email protected] www.premiomonferratodanzarte.it

A sinistra Patrizia Campassi, al centro il presidente Arrobbio

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio: “Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è lieta di dare visibilità ad un appuntamento importante con la grande danza, che dà lustro al nostro territorio e contribuisce a promuoverlo presso una platea vasta e qualificata, oltre a porsi come “trampolino di lancio” per giovani talenti. Sostenere eventi culturali come Monferrato DanzArte rientra nel DNA della nostra Fondazione”.

CREDITI – L’iniziativa è promossa dal Comune di Fubine Monferrato e dall’Associazione Culturale Artesuoni, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e di sponsor privati, coinvolgerà Alessandria, Casale Monferrato e Fubine Monferrato attraverso una programmazione dedicata ai grandi artisti della scena internazionale e ai giovani talenti.