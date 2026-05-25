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Oltre 1,5 milioni di pellegrini alla Mecca, ingenti le misure di sicurezza

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Mag 25, 2026


LA MECCA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Sono oltre 1,5 milioni le persone per il grande pellegrinaggio islamico alla Mecca, che ogni anno richiama musulmani da ogni angolo del mondo per uno degli eventi religiosi e logistici di maggiore portata sul pianeta. I riti si svolgono ogni anno nella città santa della Mecca e nelle aree circostanti di Mina, Muzdalifa e Arafat. Il direttore della Pubblica sicurezza, generale Mohammed al-Bassami, ha dichiarato che il Regno “non permetterà alcuna pratica che distolga l’Hajj dai suoi obiettivi religiosi”. Negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha investito miliardi di dollari nell’ampliamento delle infrastrutture e nella gestione digitale dei flussi, ricorrendo all’intelligenza artificiale e a sistemi di monitoraggio avanzati per prevenire le emergenze. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa SPA, il ministero dell’Hajj e dell’Umra ha completato i preparativi operativi per la gestione dei flussi nelle aree sacre.
ia/ads/azn
(Fonte video: SPA)

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