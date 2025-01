Fondazione CRAL e Bottega della Solidarietà per chi non può fare la spesa

Il Centro della Bottega della Solidarietà ad Alessandria è una realtà che da oltre un quarto di secolo aiuta concretamente chi non ha le risorse per fare la spesa. Fondata nel 1998, la sede di via Plana 71 (foto) ha iniziato fin dai primi mesi la distribuzione dei pacchi alimentari a famiglie e persone in difficoltà, che non possono arrivare alla fine del mese senza questo aiuto offerto in generi alimentari.

I numeri delle persone bisognose sono da anni in progressivo aumento, specialmente dopo la pandemia. Si pensi che nel 2023, solo nella città di Alessandria, sono stati distribuiti dalla Bottega circa 100 q di pasta, 13 q di riso e 17 q di zucchero. Nell’ultimo anno sono stati circa 200 i nuclei (550 persone) che hanno ricevuto i pacchi destinati al sostentamento, numeri registrati in quanto alla Bottega della Solidarietà si accede solo dopo aver presentato la necessaria documentazione che attesti l’effettiva difficoltà economica.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con il suo contributo, ha sostenuto negli anni questa attività fondamentale per il tessuto sociale alessandrino. In particolare, le risorse messe a disposizione nell’ultimo anno hanno permesso di coprire i costi delle utenze e le spese di gestione cui la Bottega della Solidarietà fa fronte, anche col generoso aiuto della Curia alessandrina.