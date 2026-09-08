EVENTI LIVE, le piazze che uniscono il territorio: il marketing urbano di Pro.Com e Fondazione CRAL

Pro.Com, Consorzio per la Promozione del Commercio, in collaborazione con Confesercenti, nato nel 2000 con la finalità di ideare, organizzare eventi per animare città e borghi, per il 2026 presenta un progetto di marketing diffuso con un panel di eventi in molte piazze della provincia di Alessandria.

Il sostegno della FONDAZIONE CRAL a questo progetto è fondamentale, in quanto è motore per generare sviluppo economico e relazioni.

LE PAROLE – La segretaria provinciale Procom e Confesercenti, Manuela Ulandi, spiega: “Ringraziamo infinitamente il Presidente Paolo Arrobbio, per la sensibilità e disponibilità dimostrate nel condividere le finalità di animazione e vivacità del nostro territorio e di supporto alle micro e piccole imprese che qui operano, che sono gli obiettivi di questo progetto che unisce con un “fil rouge” le piazze di città e borghi dell’alessandrino”

Così Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: “Il progetto è perfettamente in sintonia con gli obiettivi che la Fondazione si pone oggi e per i prossimi anni, ossia aiutare, promuovere e sostenere lo sviluppo economico di tutto il territorio provinciale, offrendo particolare sostegno alle attività di prossimità, che sono quelle che maggiormente impattano sulla qualità della vita, oltre che sul benessere, delle nostre comunità locali. Il calendario di eventi live messo a punto da Pro.Com va esattamente in questa direzione e saprà certamente rendere più attrattive le località dell’Alessandrino, valorizzando la bellezza del territorio e la qualità dei suoi prodotti”.

Manuela Ulandi e Paolo Arrobbio