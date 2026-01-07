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Germania, Tridico “Rispondere a Afd con un’Europa sociale più efficace”

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Set 7, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo visto in Sassonia-Anhalt che le classi che soffrono di disagi socio-economici, riversano con la pancia un voto verso orientamenti che cercano con i loro slogan, dal mio punto di vista razzisti e non credibili, di raccogliere quel voto”. Lo afferma il capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, in merito agli esiti elettorali in Germania, dove alle elezioni regionali del land Sassonia-Anhalt AfD è arrivata al 43,8%.
“Bisogna costruire l’Europa sociale: solo così si vanno a scalfire quelle tendenze che molto spesso ci sono e che vengono dal mal di pancia che nell’elettorato esiste, perché le debolezze molto spesso orientano il voto verso populismi e sovranismo – ha continuato -. Dobbiamo rispondere con un’ Europa sociale maggiormente efficace, soprattutto per le classi dei lavoratori e le popolazioni più fragili”.

xf4/sat/gsl

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