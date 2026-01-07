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Vinòforum, Lollobrigida “Dentro una bottiglia di vino c’è anche l’Italia”

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Set 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “A fronte di una diminuzione del consumo del vino c’è un aumento nel consumo dei superalcolici, anche più dannosi del vino”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo all’inaugurazione della XXIII edizione di Vinòforum, a Villa Borghese, a Roma. Secondo il ministro, il dibattito sul consumo di vino deve essere affrontato evitando generalizzazioni e distinguendo tra i diversi prodotti. “Questo tipo di iniziative permettono di raccontare questo prodotto come abbiamo fatto a Vinitaly a Verona”, ha aggiunto Lollobrigida, evidenziando il ruolo delle manifestazioni dedicate al settore nel promuovere la qualità e la cultura del vino italiano. Il ministro inoltre, ha sintetizzato il valore del comparto con una frase: “Dentro una bottiglia di vino c’è l’Italia”. xu1/vbo/mca1

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