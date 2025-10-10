Efficienza energetica, Italia vicina agli obiettivi europei

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 l’Italia ha compiuto un passo importante sul fronte dell’efficienza energetica: i risparmi conseguiti hanno raggiunto 4,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio all’anno, pari all’energia necessaria per oltre 4 milioni di abitazioni. Un risultato che copre il 90% dell’obiettivo intermedio fissato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. È quanto emerge dal 14° Rapporto ENEA sull’efficienza energetica. A contribuire in modo decisivo, gli incentivi fiscali come Ecobonus e Bonus Casa, insieme al Conto Termico e ai programmi per la mobilità sostenibile, che hanno registrato una crescita costante nel 2024. Nonostante il calo dei Certificati Bianchi e la riduzione dell’impatto del SuperEcobonus, l’efficienza energetica resta una leva strategica per competitività e sostenibilità. “L’efficienza energetica non è soltanto un obiettivo condiviso, ma una condizione necessaria per la crescita economica e la competitività del nostro Paese – ha sottolineato il ministro Pichetto Fratin – solo semplificando le procedure e rafforzando la collaborazione tra istituzioni e cittadini potremo ottenere risultati concreti per imprese e territori.”

