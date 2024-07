Il bando “Piemonte e Africa sub-sahariana 2024” aperto fino al 15 ottobre con 335.000 euro

Pubblicato sul Bollettino ufficiale dello scorso 11 luglio, il bando “Piemonte e Africa Sub-sahariana 2024” sostiene la cooperazione decentrata delle Autorità locali piemontesi in Benin, Costa d’Avorio, Guinea Conakry, Senegal e Capo Verde, cofinanziato da Regione Piemonte e Compagnia di Sanpaolo per un valore complessivo di 335.000 euro. Il bando resterà aperto fino al 15 ottobre.

Con questa iniziativa Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo rinnovano l’impegno sinergico per promozione e coordinamento per interventi di sviluppo sostenibile e partenariato territoriale tra Piemonte e Africa Sub-sahariana. Le iniziative proposte dovranno contribuire a:

promuovere lo sviluppo locale sostenibile dei contesti territoriali identificati e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali;

sostenibile dei contesti territoriali identificati e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali; ridurre la povertà , le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare;

, le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare; facilitare le relazioni tra le comunità partner, piemontesi e senegalesi, anche attraverso la stipula di nuovi accordi di collaborazione o il rinnovo di accordi pregressi;

tra le comunità partner, piemontesi e senegalesi, anche attraverso la stipula di nuovi accordi di collaborazione o il rinnovo di accordi pregressi; migliorare la reciproca percezione dei territori, favorendo in particolare una maggiore conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori;

dei territori, favorendo in particolare una maggiore conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori; attivare/favorire momenti di scambio , riflessione e confronto sugli obiettivi dell’Agenda 2030.

Due i lotti previsti: il primo per sostenere la cooperazione decentrata sviluppata da Autorità locali piemontesi nell’ambito di partenariati territoriali già attivati con Autorità locali dell’Africa Sub-sahariana; il secondo per le Autorità locali piemontesi interessate a sviluppare nuovi partenariati territoriali con l’avvio di iniziative di cooperazione decentrata.

Le parole

Così Alberto Anfossi, segretario generale della Compagnia di San Paolo: “La Fondazione collabora con la Regione per sostenere progetti di cooperazione in Africa Sub-sahariana, nell’ottica di promuovere territori connessi, solidali, inclusivi e resilienti in un mondo sempre più globalizzato, puntando su sviluppo locale, agricoltura sostenibile, alimentazione, formazione professionale, avvio di start-up, rafforzamento dei servizi, con particolare riguardo al sostegno di giovani e donne.”

Info

