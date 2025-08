Cina: allerta piogge torrenziali, evacuati 76.000 residenti di Pechino

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Più di 76.000 residenti di Pechino sono stati evacuati e accolti in rifugi temporanei, dopo che le autorità della capitale cinese hanno elevato l’allarme per il rischio di piogge torrenziali. Il servizio meteorologico ha emesso un allarme rosso per piogge intense da mezzogiorno alla mattina di martedì. Si prevede che sulla maggior parte delle aree cittadine possano cadere più di 100 mm di pioggia in 6 ore, con alcune aree che potrebbero superare i 200 mm. L’alluvione della scorsa settimana a Pechino ha causato la morte di 44 persone, e danneggiato 24.000 abitazioni.

(ITALPRESS).

abr/gtr

Fonte video CCTV

Navigazione articoli