Aperto per cultura, tre giorni a giugno 2025

Aperto per Cultura, il format di evento nato in casa Confcommercio provinciale per la promozione della cultura e della città, vedrà la sua prossima edizione svolgersi nel fine settimana del 6-7-8 giugno 2025 ad Alessandria, inserendosi nella programmazione dell’amministrazione comunale della “San Giorgio”, come chiusura delle iniziative della primavera.

Aperto per Cultura ha lanciato, nel 2016, un nuovo modello di manifestazione nato dalla partnership pubblico-privato, formata dai commercianti e dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di mostrare la città con il suo volto più bello ed evidenziandone tutto il potenziale attrattivo, facendosi parte attiva nell’organizzazione di progetti a vantaggio dell’intera comunità. Modello esportato anche in altre città.

Da tempo era in atto una progettazione dell’iniziativa con uno sviluppo su 3 giornate, per offrire al pubblico maggiori possibilità di usufruire del vasto programma culturale, che fino all’ultima edizione si svolgeva nell’arco di alcune ore in una serata unica, puntando ad un incremento di pubblico in città per più giornate, con vantaggi per le attività commerciali e per l’indotto.

La nuova edizione sarà l’occasione per arricchire il programma, aggiungendo agli spettacoli teatrali, musicali, artistici e all’enogastronomia, anche workshop e attività formative con le scuole, da attivare già durante l’anno scolastico, e rendere così ancora più intensa, fertile e duratura nel tempo quella rete di relazioni e collaborazioni che è uno dei beni più preziosi della manifestazione.

Il tutto sempre con gli elementi fondanti del format, il teatro, la musica, gli spettacoli dal vivo in generale, con artisti professionisti e – per alcune performance – anche noti al grande pubblico, l’enogastronomia, i luoghi da riaprire e rigenerare, come i negozi sfitti, i luoghi insoliti, come i balconi che si trasformano in palcoscenici musicali e come le auto che diventano set teatrale, e con una campagna di comunicazione importante, multicanale, per raggiungere un pubblico fuori città, in un’ottica di in-coming turistico e di promozione del commercio locale.