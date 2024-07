La necessità di concordare lo sviluppo della presenza del Politecnico in Città al Quartiere Orti, inteso come area universitaria e di innovazione con le imprese, è stato l’argomento di discussione del primo incontro, avvenuto martedì scorso, 23 luglio, fra le delegazioni dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Giorgio Abonante, e il Politecnico di Torino, condotta dal Rettore Stefano Paolo Corgnati.

La prima parte dell’incontro ha avuto luogo nel Palazzo Comunale, quindi le due delegazioni hanno fatto visita ai laboratori di viale Teresa Michel per incontrare il personale della sede e conoscere i progetti in corso; con il sindaco erano presenti l’assessora ai Rapporti con l’Università, Irene Molina, il presidente della Commissione Consiliare Cultura Luca Ferraris e il dottor Gianluca Veronesi, l’ex sindaco che fortemente volle l’arrivo dell’Università in città.

I presenti hanno espresso soddisfazione per quanto emerso nel corso dell’incontro, sottolineando che la collaborazione del Politecnico di Torino con la Città di Alessandria prosegue in modo fruttuoso, destinata a crescere in dialogo e sinergia con l’Università del Piemonte Orientale e con le altre istituzioni pubbliche e private, incluse le aziende alessandrine.