Dissesto idrogeologico, la Regione stanzia 6 milioni: ad Alessandria 685.000 euro

La Regione Piemonte ha stanziato 6 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico, finanziando 115 interventi in altrettanti Comuni. Ne hanno dato notizia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale alle Opere Pubbliche, Marco Gabusi, comunicando l’approvazione del provvedimento che consentirà di realizzare gli interventi.



LE LINEE GUIDA – Consolidare, ripristinare e mettere in sicurezza le infrastrutture piemontesi, con particolare attenzione alla viabilità e agli immobili pubblici danneggiati, realizzare opere di difesa idraulica per la protezione contro le piene, consolidare gli argini e gestire le criticità legate alla movimentazione dei materiali lungo i corsi d’acqua.



I 18 interventi in provincia di Alessandria valgono 685.057,09 euro

Albera Ligure – 19.473,88 € – Ripristino viabilità strada comunale Volpara.

Castelletto Monferrato – 11.697,93 € – Messa in sicurezza della sc di Via Bussolina in fraz. Giardinetto.

Pomaro Monferrato – 85.000,00 € – Messa in sicurezza e rimozione macerie copertura.

Spigno Monferrato – 29.280,00 € – Messa in sicurezza e ripristino s.c. loc. Montaldo, reg. Fornarini, ponte storico di San Rocco, loc. Burci:

Spigno Monferrato – 30.000,00 € – Opera di protezione sottoscarpa lungo la s.c. dei Cavalli in loc. Burci nella frazione Turpino.

Spigno Monferrato – 20.000,00 € – Messa in sicurezza della s.c. di accesso al centro abitato di Montaldo.

Spigno Monferrato – 25.000,00 € – Ripristino e messa in sicurezza della s.c. in loc. Fornarini tratto in corrispondenza della stazione dell’oleodotto.

Spigno Monferrato – 30.000,00 € – Ripristino strada comunale in Loc. Fornarini tratto in corrispondenza difesa spondale.

Tagliolo Monferrato – 15.000,00 € – Ripristino scarpata in frana su strada comunale S.Vito.

Berzano di Tortona – 38.000,00 € – Consolidamento e drenaggio Cimitero nella parte adiacente la strada comunale.

Bosio – 31.000,00 – Ripristino di un tratto di viabilità comunale per Loc.Ponassi.

Camino – 40.000,00 € – Ripristino muro di sostegno pubblico parcheggio di via Vittorio Emanuele loc Brusaschetto.

Cantalupo Ligure – 38.000,00 € – Messa in sicurezza ponte strada comunale per Costa Merlassino su rio Conioli.

Casasco – 26.000,00 € – Ripristino e messa in sicurezza viabilità strada comunale del Poggio.

Lerma – 42.000,00 € – Ripristino e messa in sicurezza viabilità s.c. Cirimilla – Capanne di Marcarolo.

Occimiano – 40.000,00 € – Rifacimento piano stradale della sc Ronco Martino.

Ponti – 70.000,00€ – Ripristino, consolidamento e adeguamento in quota delle difese spondali in orografica destra del fiume Bormida di Spigno a protezione dell’abitato di Ponti.

Rocchetta Ligure – 64.605,28 € – Intervento di ripristino e consolidamento s.c. Sisola-Rovello.