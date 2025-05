Editoria, l’Italpress cresce all’estero. Accordo con China Media Group

ROMA (ITALPRESS) – Continua l’espansione internazionale dell’agenzia di stampa Italpress che, dopo il recente accordo siglato a Riyadh con l’agenzia di stampa Saudi Press Agency, ha siglato una partnership con CCTV+, che fa parte di China Media Group, il più importante gruppo editoriale cinese che comprende anche la televisione di Stato CCTV e un’agenzia di stampa video multimediale. Questa nuova partnership permetterà all’Italpress di poter diffondere i suoi contenuti multimediali e video in Cina e di poter utilizzare video e feed dell’agenzia CCTV+ per i propri format video e per i propri abbonati in Italia e all’estero. Il fondatore e direttore responsabile dell’Italpress, Gaspare Borsellino, parla di “una importante e stimolante partnership internazionale che si inquadra all’interno di un ambizioso e strutturato percorso di espansione all’estero, per la diffusione dei nostri contenuti multimediali in un mercato sempre più ampio e globale”. Soddisfatta dell’accordo anche la direttrice di CCTV+, Li Xia: “Questa collaborazione – afferma – riflette la crescente fiducia reciproca e la collaborazione tra i media cinesi e italiani”.

abr/mrv

Navigazione articoli