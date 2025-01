Enilive avvia a Gela l’impianto di carburante sostenibile per aerei

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – È stato avviato nella bioraffineria di Gela, in Sicilia, il primo impianto dedicato alla produzione del carburante sostenibile per l’aviazione, Saf. Ha una capacità di 400mila tonnellate all’anno, pari a quasi un terzo della domanda prevista in Europa nel 2025. Enilive ha stretto accordi con diverse compagnie aeree per la fornitura di SAF dal settembre 2022, grazie alle prime produzioni realizzate in sinergia tra la bioraffineria di Gela e altri impianti Eni a partire da materie prime di scarto.

