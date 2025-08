Pinacoteca di Voltaggio, gli eventi di agosto

Ecco il calendario degli eventi di agosto presso la Pinacoteca dei Cappuccini Liguri di Voltaggio.

VISITE PINACOTECA | dalle 15:30 alle 18:30 nei giorni: 3 agosto – 10 agosto – 15 agosto – 17 agosto – 24 agosto – 31 agosto. INGRESSO AD OFFERTA LIBERA (per la manutenzione della Chiesa del convento).

EVENTI – Sabato 9 Agosto – ore 21 | Concerto Morricone & Piazzolla e le grandi musiche da film. Carlo Fortunato (fisarmonica e bandoneon), Giorgio Vercillo (pianoforte). Ospite della serata: Serafina Carpari (cantante). INGRESSO AD OFFERTA LIBERA (per la manutenzione della Chiesa del convento).

Venerdì 22 Agosto – ore 18:30 | Visita guidata tematica sull’iconografia di San Francesco d’Assisi nei dipinti della Pinacoteca. Prenotazione obbligatoria al 347-4608672 (telefono / whatsapp)o via email [email protected]. Posti limitati – Durata 90 minuti. INGRESSO AD OFFERTA LIBERA (per la manutenzione della Chiesa del convento).

Domenica 31 Agosto – ore 16:30 | Concerto sugli organi storici della Provincia di Alessandria: Helene Catin (violino – Francia). Jean-Luc Perrot (harmonium debain – Francia). INGRESSO AD OFFERTA LIBERA (per la manutenzione della Chiesa del convento)