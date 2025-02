Collegamento ferroviario Alessandria-Milano: cosa ne pensa il nostro sindaco

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, in merito ai collegamenti ferroviari col capoluogo lombardo

La Città di Alessandria, e l’area vasta che comprende il nord e il sud dell’omonima provincia, sono molto legati alla Lombardia: per questo motivo i collegamenti ferroviari con Milano sono fondamentali. In questa ottica il nostro obiettivo prioritario è tutelare il flusso passeggeri “Alessandria – Milano”, mettendo a disposizione la città di Alessandria (sull’asse con quella di Asti) come nodo e riferimento per raggiungere il Piemonte e la Lombardia.

La chiusura della storica stazione di Porta Genova e dell’attestamento dei convogli a Rogoredo, porterà novità anche per i nostri territori, inoltre la nostra città fruisce di servizi regionali lombardi su San Cristoforo, servizi i quali vorremmo avere conferma che verranno mantenuti. In questa fase di riordino delle tratte, inoltre, vogliamo farci interpreti di proposte di implementazione da avanzare nelle competenti sedi, sia lombarde che piemontesi, finalizzate da un lato alla tutela e al miglioramento dei servizi esistenti e, dall’altro, allo sviluppo della linea regionale “Alessandria – Mortara – Milano”, cioè l’asse di collegamento fondamentale attraverso il quale le alessandrine e gli alessandrini possano raggiungere rapidamente Milano e viceversa.

Oltre ad appoggiare un progetto di raddoppio Albairate–Mortara, anche solo come raddoppi selettivi lungo la tratta, auspichiamo e promuoviamo un incontro fra le Regioni Piemonte e Lombardia, e fra i Comuni di Alessandria, Mortara e Milano, per presentare i progetti che Fondazione Slala, della quale siamo soci, ha già preparato. Per tutti questi motivi abbiamo scritto agli Assessori e ai Sindaci competenti di tutti gli Enti interessati per giungere presto ad un incontro.

Giorgio Abonante, sindaco di Alessandria

